[9.23 J1第31節](パナスタ)※19:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 20 中谷進之介MF 7 宇佐美貴史MF 13 安部柊斗MF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 47 ファン・アラーノFW 23 デニス・ヒュメット控えGK 1 東口順昭DF 5 三浦弦太DF 15 岸本武流MF 10 倉田秋MF 27 美藤倫MF 44 奥抜侃志FW 11 イッサム・ジェバリFW 51 満田誠FW 97 ウェルトン監督ダニエル