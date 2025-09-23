[9.23 J1第31節](サンガS)※19:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 2 福田心之助DF 22 須貝英大DF 24 宮本優太DF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 16 武田将平MF 48 中野瑠馬FW 9 ラファエル・エリアスFW 14 原大智FW 29 奥川雅也控えGK 21 圍謙太朗DF 5 アピアタウィア久MF 10 福岡慎平MF 18 松田天馬MF 25 レオ・ゴメスMF 27 山田楓喜MF 39 平戸太貴MF 44 佐藤響FW 93 長沢駿監督