[9.23 J1第31節](三協F柏)※19:00開始主審:MohamedMohammed Ahmed E. E.<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 88 馬場晴也MF 3 ジエゴMF 6 山田雄士MF 8 小泉佳穂MF 39 中川敦瑛MF 42 原田亘FW 9 細谷真大FW 18 垣田裕暉控えGK 29 永井堅梧DF 2 三丸拡DF 16 片山瑛一MF 14 小屋松知哉MF 19 仲間隼斗MF 28 戸嶋祥郎MF 40 原川力FW 15 小見洋太FW 37 中島舜監督リカルド・ロドリゲス[サ