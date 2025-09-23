[9.23 J1第31節](レモンS)※19:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 31 真田幸太DF 4 舘幸希DF 22 大岩一貴DF 66 松本大弥MF 7 小野瀬康介MF 15 奥野耕平MF 18 池田昌生MF 37 鈴木雄斗MF 47 中野伸哉FW 10 鈴木章斗FW 72 二田理央控えGK 1 ポープ・ウィリアムDF 8 大野和成MF 13 平岡大陽MF 14 茨田陽生MF 20 石橋瀬凪MF 50 藤井智也FW 27 ルイス・フェリッピFW 28 太田修介FW 29 渡邊啓吾監督山口智[