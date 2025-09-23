[9.23 J1第31節](JFEス)※18:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 15 工藤孝太DF 18 田上大地MF 14 田部井涼MF 17 末吉塁MF 19 岩渕弘人MF 26 本山遥MF 27 木村太哉MF 33 神谷優太FW 99 ルカオ控えGK 77 川浪吾郎DF 43 鈴木喜丈DF 88 柳貴博MF 3 藤井海和MF 8 江坂任MF 28 松本昌也MF 50 加藤聖FW 22 一美和成FW 98 ウェリック・ポポ監督木山隆之[横浜FC