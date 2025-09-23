[9.23 J1第31節](メルスタ)※18:00開始主審:Faisal Alblwi<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 3 キム・テヒョンDF 23 津久井佳祐DF 25 小池龍太DF 55 植田直通MF 10 柴崎岳MF 13 知念慶MF 18 エウベルMF 22 濃野公人FW 9 レオ・セアラFW 17 ターレス・ブレーネル控えGK 29 梶川裕嗣DF 4 千田海人DF 7 小川諒也DF 28 溝口修平MF 6 三竿健斗MF 20 舩橋佑MF 27 松村優太FW 40 鈴木優磨FW 77 チャヴリッチ監督