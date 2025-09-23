23日夕方、山口・防府市下右田の斎場入口交差点で車両が信号柱に衝突する事故がありました。事故があったのは午後5時ごろで消防によりますと乗用車には3人が乗っていて、出血や体の痛みを訴え3人とも病院に運ばれたということです。3人とも意識があり会話ができる状態だったということです。事故により信号機は折れていて現場付近では現在、車線規制が行われています。