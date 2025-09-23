「世界平和統一家庭連合」いわゆる“統一教会”の韓鶴子総裁が逮捕されました。突然の逮捕に信者からは、早期の釈放を求める声があがっています。■「すぐに釈放を」拘置所の前で信者が祈り23日、韓鶴子総裁がいる拘置所の前には…。西山聡記者「ソウル拘置所の前、韓鶴子総裁に祈りをささげている人がいます」「世界平和統一家庭連合」いわゆる“統一教会”の信者。願うのは、韓総裁の“早期釈放”です。“統一教会”信者「韓総