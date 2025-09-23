実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、今まで“ウソ”をついていたと明かした。ABEMA「世界の果てに、○○置いてきた」シーズン3の配信が開始され、今回の旅人はお笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまだと発表された。放送の中でくるまは「すげぇ時間ができて。このオファーが来たんですよ。何の道に進むか決まんのかなみたいな。どこでどう俺は変わるのかなと思って…」