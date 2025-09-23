◇セ・リーグ阪神2―2DeNA（2025年9月23日横浜）阪神はDeNAと引き分けた。6回以降はブルペン陣が無失点で踏ん張った。打線は5回2死満塁から、3番に起用した前川が左腕ケイから左前適時打。6回には大山が12号本塁打を放ち、同点としていた。先発ネルソンは5回2失点。3番手の及川は65試合目の登板で7回にワンポイント救援に成功。藤川監督らに並ぶ17試合連続ホールドのNPBタイ記録をマークした。