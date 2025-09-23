タレント・俳優の片岡鶴太郎さんが自身のインスタグラムに、自身のこだわりのファッションコーディネートを披露しました。【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】アンティークロングシャツで魅せるこだわりファッションコーディネートを披露片岡さんは、「アンティークロングシャツ」と題して、全身コーディネートした洗練されたスタイルの6枚の画像と、着用アイテムのブランド名だけを投稿。ファッションへのこだわりが感じられる内