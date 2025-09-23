「ウエスタン、阪神−広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）兵庫県神戸市のご当地アイドルグループ・ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪が阪神の新２軍球場に訪れた。始球式はメンバー最年少の橋本夏叶（１４）が、黄色の阪神のユニホームに白色のミニスカートを着用してマウンドへ。スリーバウンドながら、真っすぐ打席へ投げ込み、虎党からは盛大な拍手が送られた。試合開始の２時間前には球場前の多目的広場でミニライブを開催