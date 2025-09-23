神戸発のアイドルユニット「KOBerrieS♪（コウベリーズ）」が23日、SGL尼崎でのウエスタン・リーグ阪神―広島戦で始球式を行った。試合前には多目的広場でのミニライブを実施。試合中のイニング間イベントでも、コラッキーとともに球場を盛り上げ、キャプテンの森島みなみ（26）は「大好きな大好きな阪神タイガースとご一緒させていただくのが初めてで本当にうれしいです。きょうは阪神タイガース絶対に勝ちましょう！」と熱い