これは北海道深川市内の住宅に設置された室内カメラの映像です。きのう午後2時頃、男2人が空き巣に入り、室内を物色する様子が記録されています。住人は外出中でしたが、防犯装置の報せで異変に気付き、近所の親子に「様子を見てきてほしい」と依頼。容疑者の男2人は様子を見に来た親子を振り払い、車で逃走しました。息子が腰のあたりに軽いけがをし、警察は強盗傷害事件として行方を捜査しています。