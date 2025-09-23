警察車両の赤色灯23日午後3時20分ごろ、福岡県宗像市神湊の海岸で「少年4人が溺れ、うち1人が沈んでいる」と通行人から119番があった。宗像署によると、中学3年の少年（15）が海に沈んでおり、病院に搬送されたが意識不明の重体。他の3人にけがはなかった。署と地元消防によると、少年は友人らと9人で遊びに来ていた。8人で遊泳中、うち4人が取り残され、少年が波にさらわれたという。約25分後に県警のヘリコプターが少年を発