「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２３日、宮島）浜野斗馬（２５）＝香川・１２６期・Ａ１＝が好感触だ。初日は６Ｒ１走で２着。「ターン出口でロス。それでも、合ってない状態なのに出足は良かった。合えば伸びも含めていい足になりそう。伸びシロのあるエンジンで、間違いなく上位機の一つ」。レース後は整備士の指導を受けながらギアケースを調整。高評価した７８号機の力を最大限に引き出す。宮島では２３年７月のル