「広島−巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島県尾道市出身で歌手の手島章斗が国歌斉唱を行った。オールブラックのスーツ姿でグラウンドに姿を見せると、小雨降る中で力強い歌声を響かせた。歌い終わると場内から大きな拍手が送られた。手島は尾道市出身の３１歳で、１３年に『ＳＯＬＩＤＥＭＯ』の一員としてメジャーデビュー。同年には日本レコード大賞新人賞を受賞した。現在は俳優、アーティストとして幅広く活動し