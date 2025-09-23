株式会社「office SERENO」代表でフリーアナウンサーの森本晴香（36）が22日、インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。森本は、「私事ですがこの度お腹に新しい命を授かりました現在は妊娠8ヶ月も後半にさしかかり、日々お腹の中で力強く動く小さな存在に、喜びと不思議さを感じながら過ごしています」とお腹の大きくなった自身の写真を公開した。レギュラー番組のうち、「T−Joint」（FM徳島）は9月いっぱい、「ゴジカル！