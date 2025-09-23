パ首位のソフトバンクは２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）に０―１の零封負けを喫した。打線が２試合連続の無得点に終わり、屈辱的な同一カード４連敗。２位・日本ハムが敗れたためゲーム差２・５は変わらず、優勝マジックは１つ減って「５」となった。初回一死三塁の好機を生かせず先制機を逸すと２回も無死一、三塁の絶好機で無得点。この日も?拙攻地獄?で、最後までホームが遠かった。４連戦前までのオリックスとの今