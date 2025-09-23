能登の家々を日本海の潮風から守ってきた、伝統の能登の黒瓦。地震で被災し、解体される家屋の瓦を再利用し、未来につなげていく取り組みが進んでいます。 石川県珠洲市三崎町の資材置き場。瓦バンク代表・森山 茂笑 さん：「瓦のレスキューですね。あの解体するところのお家の方の了承を得て、みんなであの坂事務所と一緒に集めた瓦です」能登瓦の再利用に取り組んでいる団体「瓦バンク」のメンバーです。 降り