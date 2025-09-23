【モデルプレス＝2025/09/23】10人組ダンスボーカルグループ・UNiFYが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。【写真】10人組人気アイドル「好きなことを貫いて妥協せずに」◆UNiFY「STARRZ TOKYO 2025」舞台裏でインタビューUNiFYは「リアコ」「ビバホリ」の2曲を披露。息の合ったパフォーマンスと迫力