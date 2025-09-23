F1第17戦アゼルバイジャンGPレビュー（前編）アゼルバイジャンで、ついに角田裕毅（レッドブル）に光明が降り注いだ。「今年、これまでに感じたことのないくらいの感触でした。今までとちょっと違った雰囲気で、やっとデグラデーション（性能劣化）などが説明のつく状態、理に適った状態になりました」金曜フリー走行を終えて、角田の表情は今までにない輝きを放っていた。角田裕毅の目の輝きが明らかに変わったphoto by BOO