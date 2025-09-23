◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・横浜）阪神は今季４度目の引き分けに終わった。４戦連続勝ちなしとなったが、中継ぎ陣で懸命につないだ１点をビハインドの５回２死満塁で、前川が「皆さんがつないでくれたチャンスだったので、思い切ってファーストストライクから仕掛けていく気持ちで打席に立ちました」と同点の左前適時打。１点を勝ち越された直後の６回には、大山が「勝ち越された直後で