元ワン・ダイレクション（1D）のメンバーで歌手のルイ・トムリンソンが2014年、故郷のサッカークラブ「ドンカスター・ローヴァーズ」の買収のためにクラウドファンディングを率いたものの、実は詐欺グループがルイの名を利用して不正資金を流し込もうとしていたことが裁判で明らかになった。 【写真】ユニホームは赤白ボーダー選手は必死でプレーしているが…