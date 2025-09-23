男性部門グランプリ・竹内聖治さん（高1）／女性部門グランプリ・はなさん（小6） モデルや女優、ダンサーなど、将来の夢に向かって頑張る岡山県の若者を応援しようと23日、岡山市でコンテストが開かれました。 2025年で11回目を迎えた「スタコンオカヤマ」です。男女2部門に約150人がエントリーし、ファイナリストに選ばれた男性8人、女性22人が最終審査に挑みました。 このコンテストでは、過去に岡山