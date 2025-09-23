２２日、後源村に広がる棚田。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山9月23日】中国福建省武夷山市の後源村で、千ムー（約67ヘクタール）の棚田が収穫期を迎えた。黄金色の稲穂が風に揺れ、農家の人々が刈り取りに精を出している。２２日、稲刈りをする農家の人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２２日、後源村に広がる棚田。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２２日、伝統的な方法で