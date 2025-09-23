22日に告示された自民党総裁選。候補者5人が23日、共同記者会見にのぞみ、少数与党の現状の打開に向けた連立拡大に意欲を示しました。5人が立候補した自民党総裁選。次の総理大臣の候補は誰になるのか？23日午前は自民党本部に5人が揃い、記者会見の場が設けられました。まず記者からは、自民党の再生に必要なことは何かという質問があがりました。（小林鷹之氏）「ひとつが原点回帰です。谷垣元総裁が言っていたのは、裸になって