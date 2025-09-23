「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２３日、宮島）Ｇ１初出場の中山翔太（２１）＝三重・１３０期・Ａ２＝が奮闘を見せた。初日９Ｒは５コースから逆転で３着。「ピットを離れればいつも通りだったけど、レースに行く前は緊張した」と、初陣を振り返った。仕上がりにも「数字はないけど全然悪くない」と悲観する様子もない。２日目は４Ｒで１号艇が巡ってくる。「チャンスなんで頑張りたい」と、水神祭へ気持ちを高めてい