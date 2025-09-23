Microsoftは9月18日(現地時間)、「Your Personal Gaming Sidekick Awaits: Gaming Copilot (Beta) is Coming to Windows PC and Xbox on Mobile - Xbox Wire」において、AIを活用したゲーミング支援機能「Gaming Copilot」を発表した。同機能は同日からPC版Game Barに順次導入され、10月にはXboxモバイルアプリにも展開される予定であり、中国本土を除く全地域で利用可能になると示された。対象は18歳以上のプレーヤーであり、PCや