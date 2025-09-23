第50回愛馬の日のイベントを視察される愛子さま＝23日午後、東京都世田谷区の馬事公苑天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは23日、東京都世田谷区の馬事公苑を訪れ、第50回愛馬の日のイベントを視察された。福島県の伝統行事「相馬野馬追」など各地から集まった馬たちのパレードや、宮内庁車馬課主馬班が伝承している古式馬術「母衣引」を見学し、笑顔で拍手を送った。このほか、2024年のパリ五輪で銅メダルを獲得した戸本一真さん