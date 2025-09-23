国際バスケットボール連盟（FIBA）女子リーグ・アジアは23日、中国の東莞で開幕し、1次リーグB組で昨季Wリーグ覇者の富士通はアルウラ（サウジアラビア）に128―43で快勝した。大会には6チームが参加。1次リーグは3チームずつ2組に分かれ、各組2位までが準決勝に進む。（共同）