ＢＴＳのジンと、料理研究家でタレントのペク・ジョンウォンが共同出資して設立した農業会社法人ＪＩＮＩ’ｓＬａｍｐが、国立農産物品質管理院（以下、農管院）に告発されたと２３日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。記事によると２２日、ある人物が国民相談窓口より農林水産省へ、ＪＩＮＩ’ｓＬａｍｐを原産地表示法違反で告発したという。該当人物は、ジンがアンバサダーを務める酒類ブランド「ＩＧＩＮ（アイ