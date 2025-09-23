米コロラド州の陪審員は、遊園地の乗り物から１００フィート（約３０メートル）以上落下した６歳女児が死亡した事件で、遊園地などに対し、遺族に２億５００万ドル（約３０３億円）の賠償金を支払うよう命じた。米メディア・ＦＯＸニュースが２２日、報じた。ガーフィールド郡地方裁判所で１９日に言い渡されたこの判決は、州史上、単独の原告に対する不法死亡賠償金としては最大級の額となる。ウォンゲル・エスティファノス