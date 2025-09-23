全日本プロレス２３日の立川大会で、「ＨＡＶＯＣ」のザイオン（３５）、オデッセイ（３１）組が鈴木秀樹（４５）、真霜拳號（４６）組を破り世界タッグ王座奪取に成功した。挑戦者組は、規格外のパワーで序盤から王者組に迫り、場外戦でもダメージを与えることに成功した。王者組からは老かいなテクニックで反撃を受けたが、オデッセイがその巨体で真霜を押しつぶすなど圧倒的なフィジカルで応戦。それでも終盤、ザイオンが鈴