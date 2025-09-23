アイドルグループ「なにわ男子」の西畑大吾（２８）と長尾謙杜（けんと＝２３）が２３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。関西ジャニーズＪｒ．（現ジュニア）時代の苦労話を吐露した。関東のアイドルに言いたいこととして、西畑は「テレビ出演がいきなり全国ネットはあり得ない」と主張。こんなエピソードを披露した。「東京に比べて大阪は、仕事の量がやっぱり少なかったりもするし、あったと