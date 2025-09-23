全日本プロレス２３日の立川大会で宮原健斗（３６）が斉藤ジュン（３８）を破り、２年７か月ぶり７度目の３冠ヘビー級王座戴冠を果たした。試合は序盤から激しいものとなった。場外戦にもつれると宮原は鉄柱、鉄柵に何度も叩きつけられてしまう。リングに戻ってからもタックルや長滞空式ブレーンバスターなどを受けて追い込まれた。だが、中盤にはエプロンでの攻防でパイルドライバーを決めるなど反撃。一方的な展開とはさせず