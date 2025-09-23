愛知県犬山市のアパートで23日、火災が発生し、住人1人が救急搬送されました。火事があったのは、犬山市松本町1丁目の木造2階建てアパートで、23日午後3時半過ぎ、「1階の方から火が出ている」と消防に通報がありました。消防車など11台が出て、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元となった1階の一室が焼け、2階部分にも延焼したということです。消防によりますと、火元の部屋にいた住人1人が救急