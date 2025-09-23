巨人の阿部慎之助監督が２３日、広島戦（マツダ）の試合前練習で石塚裕惺内野手を相手に熱投した。雨のため室内練習場で行われた打撃練習。高卒１年目ルーキーのフリー打撃で自ら打撃投手を務め、「練習量を確保しないと」と約２０分間、大粒の汗をかきながら変化球も交えて投げ続けた。