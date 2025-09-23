◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２３日・横浜）ＤｅＮＡが２―２で迎えた延長１１回１死満塁のサヨナラ機を逃した。１死二、三塁と阪神の守護神・岩崎を追い詰めた場面で、三浦大輔監督はタイラー・オースティン内野手を代打で起用。阪神ベンチが申告敬遠を選択して満塁になると、今度はダヤン・ビシエド内野手が代打に。しかし、ビシエドは３球三振、続く代打・加藤響内野手も３球三振に倒れ、無得点に終わった。