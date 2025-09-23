大青山国家級自然保護区で、群れやつがいで行動するモウコノウマ。（資料写真、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト9月23日】中国内モンゴル自治区の大青山国家級自然保護区管理局はこのほど、2021年に同保護区に移送し野生復帰させたモウコノウマ12頭が環境に順応し、4年連続で自然繁殖に成功、個体数が17頭に増えたと明らかにした。モウコノウマは世界に唯一現存する野生馬で、原始的な遺伝子を保持し、6千万年にわた