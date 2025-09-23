19日、静岡大学工学部が開発した「超小型衛星」が宇宙空間に放出されました。そのミッションは、いま問題となっている“「宇宙ごみ」の解決”です。8月、アメリカから国際宇宙ステーションに向け打ち上げられたロケット。そこに搭載されていたのが静岡大学工学部が開発した超小型衛星「蓬莱（ほうらい）」です。無事に、宇宙ステーションに届けられたあと、19日金曜日、ついに、その「蓬莱」が宇宙空間へ放出されるこ