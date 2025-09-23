◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選第1代表決定トーナメント準決勝ミキハウス4―0大阪ガス（2025年9月23日わかさスタジアム京都）日本選手権大会近畿地区最終予選の準決勝が23日に行われ、ミキハウスが大阪ガスを4―0で下して代表決定戦に駒を進めた。元巨人の桜井俊貴が被安打7、6奪三振で完封勝利を挙げた。三者凡退は2イニングのみながら我慢強さを発揮した。1―0の初回は2死一、三塁で空振り三振に仕留め