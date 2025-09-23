東京・文京区で警視庁のイベントにお笑いタレントのねづっちさんが登場し、謎かけで交通安全を呼びかけました。お笑いタレントねづっちさん「整いました！交通安全とかけて自分を律すると解きます。その心は、事故（自己）に気を付ける」きょう（23日）午後、東京・文京区にある警察署4署合同でイベントが行われ、「根津」地区が警視庁本富士署の管内にあることから、お笑いタレントのねづっちさんが登場し謎かけを披露しました