秋の全国交通安全運動をうけて、お笑いタレントの「AMEMIYA」さんが警視庁の一日署長をつとめ、得意の弾き語りで交通安全を呼びかけました。AMEMIYAさん「大崎警察署の一日署長は〜じめました〜」23日午後、東京・品川区では、お笑いタレントの「AMEMIYA」さんが警視庁大崎警察署の一日署長をつとめ、集まった300人以上を前に交通安全を訴える弾き語りなどを披露しました。また、高齢者の視界の狭さを体感したり、交通ルールにまつ