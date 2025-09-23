「台風19号」進路定まらず 気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２３日）午後３時には日本の東にあって、ゆっくりと北東に進んでいます。 【画像で解説】９月末にも新たな台風が発生か？→日本のかなり南の海上に怪しい雲の塊が発生 中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。 今後の進路予想は【画像①】の通りです。