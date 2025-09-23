◆ソフトバンク0―1オリックス（23日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが2試合連続の零封負けで、オリックスに同一カード4連敗を喫した。打線は初回から2回連続で無死から得点圏に走者進めるも、無得点。先発松本晴が4回1失点も6敗目を喫した。試合は接戦に。5回からは木村光、尾形崇斗、伊藤優輔の3投手が無失点リレーを見せた。試合後、小久保裕紀監督は「今日はビハインドでピッチャーがすごかったね。（伊藤）優輔