◆ソフトバンク0―1オリックス（23日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが2試合連続の零封負けで、オリックスに同一カード4連敗を喫した。打線は初回から2回連続で無死から得点圏に走者進めるも、無得点。先発松本晴が4回1失点も6敗目を喫した。打線は6安打放ちながら、好機で得点を奪えず。小久保裕紀監督は試合後、「いかんせん点が入らないとね」と嘆き節。チームは4連戦でまさかの4連敗。マジックを自力で減らせな