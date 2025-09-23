テレビ朝日系「徹子の部屋」が２３日に放送され、俳優・阿部寛が出演した。阿部は主演映画「俺ではない炎上」（２６日公開）の話題になると共演の芦田愛菜を絶賛。「すごく小さい頃の（芦田の）映像とかを見てるんで。もう、今、本当にしっかりした女優さんなんですけど」と話した。ＭＣの黒柳徹子から「（芦田は）２１歳ですよね。２１歳の頃、あなたはどうしてらっしゃいましたか？」と聞かれ、阿部は「まさに、この仕事や