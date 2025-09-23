子どもたちに「もっとそばを好きになってもらいたい」。安曇野市で23日、親子でそばの収穫を体験できるイベントが開かれました。「ほ～ら、そば飛ぶ！そば飛ぶ！」昔ながらの足踏み機械を使って、そばの脱穀に挑戦する子どもたち。参加した小学1年生「（足踏みを）押すところが楽しかったです。」参加した小学3年生「今の楽なことだけじゃなくて、昔の大変さを学べていいと思いました。」これは農業の楽しさを体験し、信州そ