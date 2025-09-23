粟島で制作されている瀬戸内国際芸術祭・秋会期の作品三豊市詫間町 瀬戸内国際芸術祭の秋会期スタートまであと10日です。秋会期から会場に加わる香川県三豊市の粟島では、作品の制作活動が大詰めを迎えています。 三豊市の須田港から船で15分の粟島です。休校した中学校を活用したアート施設「粟島芸術家村」では、2人のアーティストが制作活動に励んでいます。 東京都出身の柏木崇吾さんは、